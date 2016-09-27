Ярославль, 27 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. 26 сентября в Ярославской области началась Неделя туризма. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, подход к туристической отрасли в области меняется. Отныне туризм — в числе основных приоритетов развития экономики Ярославской области.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Часовня Казанской иконы Божией Матери

«Руководство региона считает туристическую сферу крайне перспективным направлением развития, имеющим большой потенциал. На туризм сделан серьезный акцент, ему будет уделяться большое внимание, от него мы ждем хороших результатов», — отметил и. о. заместителя председателя регионального правительства Максим Авдеев.

По словам Максима Авдеева, Неделя туризма поможет укрепить взаимодействие между субъектами туриндустрии. Участие в форуме принимают руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти, представители туриндустрии Ярославской области и регионов туристического маршрута Золотое кольцо России, турорганизаций, отельеры, эксперты российского и международного уровня.

В центре обсуждения — новые идеи, подходы, пути решения актуальных для отрасли вопросов. Среди основных тем — увеличение туристического потока, для чего в регионе планируется расширять спектр различных видов туризма и развивать самый популярный на сегодняшний день — историко-культурный. Продолжится и проработка транспортных маршрутов, которые смогли бы ускорить прибытие туристов в регион. Особое внимание также планируется уделить созданию новых, более качественных и комфортных объектов инфраструктуры.

Помимо тематических мероприятий, в рамках Недели туризма пройдут открытые лекции по вопросам организации индивидуального отдыха населения за рубежом и на территории России, мастер-классы. Для жителей и гостей Ярославля будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру города, для воспитанников детских домов, домов-интернатов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и учащихся различных образовательных организаций — экскурсионные программы по региону.

«По итогам Недели туризма должна быть сформирована эффективная дорожная карта. Все заинтересованные стороны должны перейти от обсуждений к конкретным действиям с назначением ответственных лиц за различные направления», — отметил Максим Авдеев.