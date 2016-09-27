Волгоград, 27 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Волгограде самыми дисциплинированные по сбору взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов горожане живут в южных районах областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в региональном фонде капремонта 27 сентября, хорошие показатели демонстрируют Красноармейский район, где процент оплаты увеличился до 77,02%, и Кировский район с показателем 76,58%. Тройку лидеров по оплате занимает Краснооктябрьский район, где собираемость достигла 76,36%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Ниже в рейтинге значатся собственники Ворошиловского, Центрального, Советского, Дзержинского и Тракторозаводского районов.

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В целом же по региону средняя собираемость взносов в фонд капитального ремонта Волгоградской области по данным на середину сентября составила 76,4%. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 61,76%.

Лидерами по платежной дисциплине по-прежнему остаются жители Урюпинска, где собираемость составила 88,67%, города Камышина (83,13%) и Михайловки (82,09%).

Отметим, что регион пока не дотягивает до уровня собираемости взносов на капремонт в среднем по России, который, по информации Минстроя РФ, составляет 80,5%.

Напомним, в настоящее время в Волгограде в активной фазе капитального ремонта находятся 27 многоэтажек, десять многоквартирных домов в Ворошиловском районе готовятся к сдаче. Всего в областном центре капитальным ремонтом охвачено 157 многоэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с краткосрочными планами 2015−2016 годов капитальные работы в полном объеме завершены на 135 многоквартирных домах Волгоградской области, ремонт ведется на 432 объектах.