Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. План призыва на военную службу в Санкт-Петербурге осенью 2016 года составит 3 тысячи 282 человека. Об этом сообщил военный комиссар города Сергей Качковский на заседании городского правительства в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Из петербургских призывников осени 2016 года боле 17% будут специалистами военно-учетных специальностей, а более 20% должны будут иметь высшее профессиональное образование.

В целом, по словам Качковского, количество «уклонистов» в Петербурге не изменилось с весенней кампании. По его мнению, немалую роль в отсутствии роста этого показателя сыграла военно-патриотическая работа, которую проводит губернатор Георгий Полтавченко.

В ответ градоначальник заявил, что наличие «уклонистов» — это недоработка как чиновников, так и родителей, «которые так воспитывают своих детей».

«Надо продолжать и активизировать работу, связанную с патриотическим воспитанием молодежи. Ребята откликаются на нее очень хорошо. Главное — чтобы это было неформально и с соответствующим качеством», — сказал Полтавченко.

Напомним, что осенью 2015 года на военную службу был призван 2851 петербуржец, 15 человек направлены на альтернативную службу. Весной 2016 года норма призыва составила в Петербурге 3220 человек.