Париж, 27 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Первые официальные изображения модифицированных моделей французского бренда Renault Logan и Sandero появились в сети. Новинки будут представлены на Парижском автосалоне, сообщает «Дейли-Мотор».

renault.com Renault Duster

Как отмечает издание, на снимках изображены модели с шильдиком дочерней компании «Рено» — Dacia, однако внешне они не отличаются от моделей Renault. Обновленные «Логан» и «Сандеро» получили светодиодные фары, которыми ранее оснастили кроссовер Renault Duster.

По предварительным данным, модели будут работать с новыми турбированными двигателями объемом 1,2 л и мощностью 125 л.с. Кроме того, покупателям будут предложены топовые комплектации с кожаным салоном.