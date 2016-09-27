Москва, 27 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Чемпионате России сыграны матчи восьмого тура.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

ЦСКА (Москва) — «Краснодар» 1:1 (1:1)

(1:1) «Ростов» — «Локомотив» (Москва) 1:0 (1:0)

(1:0) «Оренбург» — «Урал» (Екатеринбург) 0:1 (0:0)

(0:0) «Арсенал» (Тула) — «Терек» (Грозный) 0:0 (0:0)

(0:0) «Спартак» (Москва) — «Уфа» 0:1 (0:1)

(0:1) «Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 2:2 (1:2)

(1:2) «Амкар» (Пермь) — «Крылья Советов» (Самара) 0:0 (0:0)

(0:0) «Рубин» (Казань) — «Томь» (Томск) 2:1 (1:0)

Тур начался домашней ничьей ЦСКА в матче с «Краснодаром». Это была всего лишь третья ничья армейцев в чемпионате, остальные матчи они выиграли. Тем не менее не стоит считать эту ничью большой неожиданностью. Краснодарцы в предыдущем матче чемпионата переиграли «Ростов», а потом победили в Кубке России, так что их хорошая игра была ожидаемой. В итоге они наиграли в гостях на ничью, чем дали шанс другим лидерам приблизиться, а «Спартаку» оторваться от армейцев. Не вышло. На следующий день «Спартак» проиграл, первый раз в чемпионате и второй раз подряд, учитывая их кубковую неудачу. «Зенит», как и «Спартак», показал лучшую игру, чем их соперники, но добился только ничьей, а точнее упустил победу в матче с «Анжи», которая при счёте 0:2 в пользу петербуржцев в начале первого тайма казалась вопросом времени.

В добавок к неудачам лидеров добавилась ничья «Амкара» в домашнем матче с «Крыльями Советов». «Крыльям» можно бы и порадоваться завоёванному очку, но оно не сдвинуло их с последнего места. «Оренбург» хотя и проиграл «Уралу», всё равно находится на строчку выше. Это кандидаты на вылет, а кандидаты на переходные матчи, судя по положению на сегодня, «Арсенал» и «Локомотив». Команда Юрия Павловича Сёмина после победы над «Краснодаром» третий раз подряд проигрывает со счётом 0:1.

«Рубин» поднялся на десятое место, но от шестого места его отделяет всего три очка, столько же, сколько отделяет «Спартак» от «Зенита».

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Теперь для лучших клубов России снова приходит черёд Еврокубков. 27 сентября, во вторник, ЦСКА на своём поле примет английский «Тоттенхэм». Это будет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре ЦСКА на выезде сыграл вничью с леверкузенским «Байером», а англичане дома проиграли французскому (по чемпионату) «Монако».