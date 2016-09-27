Иркутск, 27 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Иркутской области площадь природных пожаров за сутки выросла на 147 гектаров. По состоянию на утро 27 сентября в регионе действовало девять пожаров на общей площади 338 гектаров, покрытых лесом, и 69 нелесных гектаров. По два таких пожара зафиксировано в Качугском и Усть-Кутском районах, по одному — в Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Чунском и Нижнеудинском районах. В локализованном состоянии находятся три возгорания на общей площади 100 гектаров в Чунском, Катангском и Братском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приангарья.

Лесной пожар

Один пожар площадью 60 гектаров действует в Ольхонском районе на территории «Заповедного Прибайкалья». Локализованы очаги в Братске на территории городского лесхоза (0,4 гектара) и в Братском районе на землях министерства обороны (17 гектаров).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Иркутской области действовало семь лесных пожаров на площади 255 гектаров, покрытых лесом, и пять нелесных пожаров.

Всего за прошедшие сутки было ликвидировано два пожара общей площадью 13 гектаров в Иркутском и Чунском районах. В тушении и обнаружении лесных пожаров на территории региона накануне принимали участие 517 человек, в том числе 131 десантник, задействовано 134 единицы наземной техники. Лесопожарную обстановку с воздуха отслеживали два воздушных судна Ан-2 и Як-18. В тушении пожаров в Братском районе применялись два вертолета Ми-8 и один самолет Бе-200, которые в общей сложности произвели на очаги огня 44 слива воды в объеме 311 тонн.

Напомним, с 27 сентября в соответствии с указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Приангарье введен режим ЧС.