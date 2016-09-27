Дрезден, Германия, 27 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В ночь на 27 сентября в городе Дрездене (Саксония, Германия) прогремели два взрыва: пострадавших нет. Такое заявление сделал глава городской полиции Хорст Кретцшмар, сообщает Die Welt.

cyprus-mail.com Взрыв у входа в мечеть в Дрездене

Кретцшмар уточнил, где именно была заложена взрывчатка: одно взрывное устройство было заложено возле мечети, другое — возле конгресс-центра. Полицейские приобщили к делу остатки самодельных бомб, найденные около этих зданий.

«Хотя у нас пока нет признания в совершении преступления, мы должны исходить из мотива ксенофобии», — сказал глава полиции. Кретцшмар подчеркнул, что полиция не исключает связь взрывов и предстоящего празднования Дня немецкого единства.

Уточняется, что во время взрыва в мечети не было прихожан: здесь были только имам с семьёй — женой и двумя детьми. Никто не пострадал при взрыве возле конгресс-центра: лишь треснул украшавший террасу стеклянный куб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября член Левой партии ФРГ Грегор Гизи заявил, что необходимо обеспечить надежный контроль на въезде в Европейский союз, чтобы террористы не смогли попадать в Германию. На съезде партии левого толка были выдвинуты предложения по преодолению миграционного кризиса.

Читайте также: Провал миграционной политики Меркель: левая партия набирает популярность