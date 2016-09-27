Москва, 27 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Москве 27 сентября прошла церемония прощания с героями-пожарными, погибшими при тушении склада на Амурской улице, сообщает «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Проститься с погибшими при тушении пожара в здании Главного управления МЧС России по Москве пришли родственники, коллеги и жители Москвы. Глава МЧС РФ Владимир Пучков на церемонии прощания заявил, что погибшие до конца выполнили свой долг, отдав жизни во благо других людей. «Это герои нашего времени», — сказал Пучков.

Имена полковника внутренней службы Александра Юрчикова, майора внутренней службы Алексея Акимова, капитана внутренней службы Романа Георгиева, старшего лейтенанта внутренней службы Александра Коренцова, прапорщика Павла Андрюшкина, прапорщика Николая Голубева, прапорщика Сергея Синелобова, старшины Павла Макарочкина будут внесены в памятный список музея при главке МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул в ночь на 23 сентября на складе пластиковых и полимерных изделий в Москве. Здание находится на Амурской улице (район Гольяново). Во время тушения пожара обвалилась крыша, на которой находились сотрудники МЧС, погибли восемь человек.

Уточняется, что на крыше склада пожарные работали над установкой водяной завесы для охлаждения газовых баллонов и компрессоров — они могли взорваться в любой момент. Своими действиями они спасли товарищей, которые находились рядом. Именно погибшие сотрудники МЧС первыми прибыли на место пожара и эвакуировали из здания склада более ста человек.