Саратов, 27 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Возглавлявший список партии ЛДПР на выборах в Саратовскую городскую думу Владимир Жириновский отказался от мандата депутата городского парламента. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в горизбиркоме.

kremlin.ru Владимир Жириновский

В решении горизбиркома говорится, что «на основании личного заявления об отказе от получения мандата депутата Саратовской городской думы пятого созыва… Жириновского Владимира Вольфовича, избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов» решила передать освободившийся депутатский мандат… следующему зарегистрированному кандидату… Ищенко Антону Анатольевичу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 г. на территории Российской Федерации (РФ) состоялись выборы в Государственную думу, по результатам которых «Единая Россия» получила конституционное большинство в парламенте (343 мандата).

Кроме того, в новой Госдуме будут представлены КПРФ (42 мандата), ЛДПР (39 мандатов) и «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Гражданская платформа», «Родина» и один самовыдвиженец.