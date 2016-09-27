Барнаул, 27 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Алтайского края утвердила официальные итоги выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) VII созыва по краевому избирательному округу, заявив, что они признаны состоявшимися и действительными. От партии «Единая Россия» в краевой парламент прошли 12 кандидатов.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайское заксобрание. Коллаж

Это, в частности, баллотировавшиеся в составе общекраевой части губернатор Александр Карлин, лидер алтайских единороссов Борис Трофимов и алтайский сенатор Сергей Белоусов. В число 9 кандидатов территориальных групп, набравших наибольшее количество голосов избирателей, вошли: Наталья Кувшинова, Денис Голобородько, Алексей Кривенко, Николай Якушев, Александр Романенко, Николай Апасов, Игорь Пляко, Александр Траутвейн и Иван Мордовин.

КПРФ получила 8 кандидатов. Общекраевую часть возглавили Мария Прусакова, Андрей Сартаков и Владимир Попов. В составе территориальных групп в краевой парламент прошли: Юрий Астанчик, Олег Кравченко, Вячеслав Початов, Вероника Лапина и Максим Талдыкин. Такое-же количество депутатов (8) получила ЛДПР. Общекраевую часть списка у либерал-демократов представили: Владимир Жириновский, Владимир Семёнов и Евгения Боровикова. Территориальные группы — Павел Рего, Оксана Абрамова, Иван Дубинин, Андрей Секрета и Ирина Журавлева.

Алтайские справедливороссы получили в парламенте 6 своих представителей: Владислав Вакаев, Людмила Суслова, Александр Молотов (общекраевой список), и Василий Железовский, Александр Николайчик, Михаил Никишанин (территориальные группы).

Всего в Алтайское Законодательное Собрание избрано 68 депутатов: по 34 человека по краевому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Общая явка составила 40%.

Напомним, единственный самовыдвиженец — молодой барнаульский промышленник (директор по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» («БПЗ») Александр Локтев проиграл на одномандатном округе представителю партии «Справедливая Россия» Павлу Шумихину с разрывом в чуть более 1% голосов. Но, судя по распространенному сегодня, 27 сентября, сообщению, это поражение не повлияло на намерение и дальше заниматься общественными проектами.

«В силу своего скромного возраста (Александру Локтеву недавно исполнилось 28 лет, — прим. ИА REGNUM ) и полного отсутствия политического опыта, я, наверное, могу гордиться таким высоким процентом проголосовавших. Для меня это оценка всего, что мы силами нашего предприятия и дружественных общественных организаций сделали в нашей части города. Ещё до решения выдвинуть мою кандидатуру в депутаты, мы строили детские и спортивные площадки, организовывали мероприятия для ветеранов и молодёжи, вели работы по благоустройству территорий. А развитие спорта всегда было для меня особо важной и любимой деятельностью. Ничего не изменится и после выборов», — пообещал Александр Локтев.

По его словам, сейчас важно держать на общественном контроле процесс проектирования и строительства поликлиники и больницы скорой помощи в округе. Отсутствие депутатского статуса, как следует из текста, не станет помехой для реализации данных обещаний: вполне вероятно, Александр Локтев примет участие в кампании по выборам депутатов Городской думы Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё до решения «пойти в политику», Александр Локтев говорил о том, что особо важной и любимой деятельностью для него является развитие спорта. В столице Алтайского края он стал одним из основателей Центра Смешанных Единоборств «Top Team Siberia», которое уже зарекомендовало себя в международных состязаниях. В Индустриальном районе города, где расположен Барнаульский пивзавод, его сотрудники постоянно ведут работу по благоустройству территорий, а также строят детские и спортивные площадки, организовывают мероприятия для ветеранов и молодёжи.

Комментируя итоги выборов в АКЗС, алтайский блогер Антон Понкрашев, отметил что с электоральной точки зрения Александр Локтев провел хорошую кампанию. «Во-первых, отказался от партийной принадлежности и пошёл самовыдвиженцем, тем самым не собирая антирейтинг ни одной из партий и работая над повышением личного рейтинга. Повышал узнаваемость на округе баннерами и расклейкой», — подчеркнул блогер.

Провалом выборов, по мнению Понкрашева, можно назвать кампанию справедливоросса Николая Наздрачёва. «Избирательная кампания строилась в основном на скандалах вокруг него. Слабое позиционирование Наздрачёва и непонимание с кем он, с «красными» или «жёлтыми», мешало ему самому строить нормальную линейку. Что в итоге и сказалось на результате. С КПРФ он поругался, а в «Справедливой России» своим вряд ли станет. Но это точно вряд ли можно назвать концом, Наздрачёв из политики не уйдёт, а вернётся, как только разберётся со своими политическими предпочтениями, несмотря на итоги выборов», — резюмирует блогер.

Говоря о неудачах других партий, он напомнил, что экзамен на электоральную состоятельность не прошла партия «Яблоко». По мнению Антона Понкрашева, лидеру местного отделения партии «Яблоко» уже давно пора уйти, и даже не потому, что список, который он возглавлял на выборах, набрал всего 3,13%, а по одной единственной причине — «Яблоку» нужен молодой, амбициозный и творческий преемник.