Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обещает увольнять подчиненных, которые будут обсуждать слухи о его возможной отставке. Об этом он заявил 27 сентября на заседании правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Полтавченко обратил внимание, что последний месяц в СМИ муссируется тема его мнимого ухода с поста градоначальника, и он недоволен тем, что это обсуждают в стенах Смольного.

«Некоторые вместо того, чтобы трудиться и делом заниматься, сидят и пересуживают, уйдет начальник или не уйдет. И, мол, пока ждем — делать ничего не будем. Я прошу вас предупредить таких людей, что я их просто буду выгонять с работы. И вам советую, коллеги: прошу все эти разговоры о моем возможном уходе просто прекратить», — обратился Полтавченко к членам правительства.

Он назвал три причины, по которым он может покинуть свой пост. Первая — если петербуржцы перестанут ему доверять, но сейчас ситуация обратная, убежден Полтавченко, и об этом свидетельствуют как социологические опросы, так и победа «Единой России» на выборах в городской парламент.

Вторая — если президент РФ Владимир Путин решит переместить Полтавченко на другую работу. «Такого решения он не принимал и со мной об этом не говорил», — подчеркнул губернатор Петербурга.

Третья — если Полтавченко сам, по его выражению, захочет покинуть «славные ряды» чиновников Смольного.

«У меня такого желания нет. Я хочу вместе с вами еще поработать, как можно дольше. Я прошу не ориентироваться на так называемый «общественный отдел кадров» и тем более — на досужих щелкоперов, которые ссылаются на какие-то непонятные источники, информированные непонятно где. Я никуда не собираюсь. Во всяком случае, у меня нет такого желания. Мне ничего не предлагают, это сто процентов. Ну, и народ мне, слава богу, доверяет. Не знаю, как вас, а меня это радует. Поэтому прекратить все разговоры и работать. Кто работать не будет, буду наказывать», — сказал губернатор Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков призвал не гадать на кофейной гуще в вопросе отставки Полтавченко

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что Полтавченко якобы уйдет в отставку после выборов. В Кремле и Смольном не подтверждали эти предположения, заявляя, что не комментируют слухи.