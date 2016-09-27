Абакан, 27 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Хакасии бывший главный врач клинической больницы осужден на 8 лет строгого режима за получение взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

publicdomainpictures.net Коррупция

Абаканский горсуд вынес приговор в отношении 37-летнего Дмитрия Лялина 27 сентября. Бывший главный врач Республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской» признан виновным в получении взятки должностным лицом в крупном размере.

Суд установил, что с августа по декабрь 2014 года Лялин получил более 150 тыс. рублей. Эта сумма являлась частью ранее оговоренной взятки в сумме 1 млн рублей за создание условий для ООО «Профстрой» в победе в аукционе по реконструкции помещений лечебного корпуса под отделение сосудистого центра, дальнейшее изменение существенных условий контракта, выгодных для подрядчика, а также за подписание актов о приемке выполненных работ без задержек и проверок, внеочередной оплаты.

«Для прикрытия своей незаконной деятельности Лялин оформил кредит на приобретение люксового внедорожника общей стоимостью более 2 млн рублей в одном из банков, куда денежные средства взяткодателем вносились ежемесячно в счет гашения указанного кредита», — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил экс-главврачу наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 10 млн рублей. Также он лишен права занимать руководящие должности на срок 2 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Хакасии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Лялина в марте текущего года.