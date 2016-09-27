Багдад, 27 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Террорист-смертник взорвал бомбу в шиитском мусульманском районе Багдада, погибли, по меньшей мере, девять человек, 30 получили ранения, заявила полиция города, сообщает 27 сентября Reuters.

Jumping cheese Взрыв

Взрыв произошел в аль-Джадида, восточном районе иракской столицы. Сотрудники медицинских учреждений считают, что количество жертв может увеличиться. Ни одна террористическая организация еще не взяла ответственность за теракт.

Напомним, 3 июля этого года в Багдаде прогремел взрыв, который унес жизни 324 человек. Ответственность за теракт взяла террористическая организация «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теракт, совершенный 3 июля, стал самым крупным в Ираке, начиная с момента вторжения американских войск в 2003 году.