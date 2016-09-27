Благовещенск, 27 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В Амурской области население разделилось во мнении относительно инициативы нового министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, которая предложила возродить в школах уборку классов учащимися и сельские бригады. Некоторые взрослые и даже сами школьники идею оценили положительно, заявив о необходимости приучения детей к труду. Однако нашлись и те, кто посчитал уборку прерогативой специально обученного персонала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

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Опрос проводился «Альфа-каналом» и собрал мнения жителей Благовещенска, большинство из которых поддержали инициативу Ольги Васильевой. Стоит отметить, что в поддержку трудового воспитания выступили и сами школьники.

По мнению одного из респондентов, дома за детей всё делают родители, поэтому школа является отличным местом для приучения новых поколений к труду. Женщину поддержал прохожий, который тоже заявил о необходимости введения в образовательных учреждениях практики физического труда.

«Может, это и приемлемо. Чтобы родители меньше платили за уборщиц и так далее», — с другой стороны оценил инициативу амурчанин.

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Отвечая на вопрос журналистов, ученик младших классов признался, что в его школе уборку делают некачественно, поэтому он был бы и сам не прочь выполнять эту работу.

«Я — за. Мне самому хочется, чтобы в классе было чисто, чтобы всё было удобно», — прокомментировал другой школьник.

В отличие от детей младшего возраста ребята повзрослей негативно отреагировали на предложение министра образования и науки РФ. Один из старшеклассников заявил, что для уборки помещений существуют специально обученные люди, другой назвал принуждение к труду беззаконием.

«Пусть нас этому учит общество, а не правительство. Агитплакаты и прочее…» — добавил парень.

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Среди людей «старой закалки» нашлась жительница Благовещенска, которая предпочла бы от трудовой кабалы школьников оградить. Она пояснила, что ей в своё время такая практика не нравилась.

«Ребёнок должен быть ребёнком», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила возродить практику советских времён, когда школьники убирали классные кабинеты. Для деревенский учебных заведений она считает необходимым вернуть сельские бригады, которые работали бы на приусадебных участках.