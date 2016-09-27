Бишкек, 27 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Фракция «Кыргызстан» выступает против включения в новую редакцию Конституции Киргизии пункта об оставлении депутатского мандата в случае назначения парламентария на пост премьер-министра или вице-премьер-министра. Об этом заявила депутат Чолпон Султанбекова сегодня, 27 сентября, выступая на заседании парламентского Комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

PavelD Киргизия

«Мы предлагали исключить эту норму из поправок в Конституцию. Однако наше предложение отклонено. Меня возмущает, что партнеры по Коалиции и другие коллеги не считаются с мнением целой фракции. Это возмутительно», — подчеркнула народная избранница.

В свою очередь лидер фракции СДПК (партия власти — прим. ИА REGNUM ) высказал мнение, что «неправильно депутата, ставшего премьером или вице-премьером и ушедшего с должности, лишать мандата и сразу выставить на улицу». «У него тоже есть избиратели, которые за него голосовали», — пояснил он свою позицию по этому вопросу.

Лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов также высказал схожую точку зрения, отметив при этом, что «эта норма нужна для укрепления правительства». «Сейчас никто не оценивает работу премьера. Все смотрят на то, исполнил он поручение какой-то фракции, или нет. Если не исполнил, то сразу начинают ставить вопрос о выражении ему недоверия», — констатировал он.

По итогам обсуждения Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту большинством голосов одобрил законопроект о назначении референдума по внесению поправок в Конституцию Киргизской Республики, а также сам список предлагаемых изменений в Основной закон. Против предложенных инициатив проголосовали лишь два депутата.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские фракции СДПК, «Республика — Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» разработали и вынесли на общественное обсуждение вопрос о проведении референдума о поправках в Конституцию Киргизии. Предлагаемые изменения позволят расширить полномочия правительства, сделав его менее зависимым от парламента и президента, а также включить в список «высших ценностей» ряд дополнительных пунктов (в настоящее время в него входят только «права и свободы человека»).

Отметим, что на внесение поправок в Конституцию инициаторов подвигла угрожающая суверенитету Киргизии скандальная ситуация, возникшая после того, как в апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека, ссылаясь на один из пунктов Основного закона республики, потребовал от киргизского правительства освободить и оправдать Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному тюремному сроку за организацию массовых беспорядков и убийство милиционера.

Между тем, оппозиционные политики, а также местные НПО, НКО и гражданские активисты выступают категорически против этих изменений, поскольку считают, что они приведут к «авторитаризму премьер-министра».