Ярославль, 27 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области подверглось серьезным кадровым и структурным изменениям. Своей оценкой этих событий с ИА REGNUM поделился руководитель фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

фото со страницы в Facebook Анатолий Каширин

Главной причиной кадровых перестановок в региональном правительстве Анатолий Каширин считает неудовлетворительную работу предыдущего руководства и отсутствие доверия к чиновникам, чья деятельность скомпрометирована.

«По сути, многие фамилии новых руководителей регионального Правительства я узнал только сегодня. Чисто психологически обидно, что область дошла до того, что подавляющее большинство специалистов пришло из Подмосковья. Но важно понимать, что именно старая команда довела регион до того, что вся надежда теперь на людей со стороны. Учитывая, что по количеству уголовных дел в отношении чиновников разного уровня наша область, наверное, рекордсмен, я считаю, что это правильно, и естественно надеюсь на то, что все моменты, связанные с коррупцией минимизируются, особенно, в вопросах дорожного строительства. Структура правительства принята, на мой взгляд, оптимальная. Новый председатель правительства знает, как выстраивать свою кадровую политику, и ему отвечать за экономическое будущее региона. Думаю, со временем поменяются и руководители департаментов. Но это зависит от качества их работы. Я поддерживаю кадровые изменения в области и в городе, надеюсь, что жизнь ярославцев улучшиться. Ради этого работаем и мы, депутаты городского и областного уровня», — считает Анатолий Каширин.

Депутат уверен, что судить об эффективности новой команды в региональном правительстве можно будет уже в ближайшее время.

«Судить можно и должно лишь по реальной работе и её результатам. Как говориться, будем посмотреть», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Как уже сообщало ИА REGNUM , 26 сентября врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил новую структуру и состав регионального правительства.