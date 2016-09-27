Москва, 27 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Самым востребованным в Москве автомобилем сегмента SUV за первые восемь месяцев года стал кроссовер Nissan X-Trail, проданный в количестве 3018 единиц, что на 2,4% превышает показатель прошлого года, сообщает «Автостат Инфо».

EurovisionNim Nissan X-Trail

На втором месте среди внедорожников и кроссоверов — Toyota RAV4. Автомобиль японского бренда приобрели 2993 человек, показатель продаж вырос на 10% по сравнению с 2015 годом. Тройку лидеров замыкает Renault Duster, популярность которого среди москвичей выросла на 25% (реализовано 2965 единиц).

С начала года в столице было продано 2088 автомобилей Nissan Qashqai (+31% к прошлому году) и 1743 экземпляра Mazda CX-5 (-25,4%). Что касается последнего летнего месяца, то здесь также лидирует Nissan X-Trail (353 шт.), за ним идут Toyota RAV4 (349 шт.), Renault Duster (326 шт.), Mazda CX-5 (279 шт.) и Nissan Qashqai (277 шт.).