Токио, 27 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии опубликовало заявление, согласно которому с 17 октября 2016 г. в силу вступает ряд мер, упрощающих процедуру получения японской визы для граждан КНР. Эксперты расценивают данный шаг как желание Токио нормализовать отношения между КНР и Японией, которые значительно ухудшились в последние годы.

commons.wikimedia.org Флаги Японии и Китая

Нововведения затронут граждан КНР, желающих получить многократные визы краткосрочного пребывания. Изменения в визовом законодательстве в первую очередь оценят китайские бизнесмены, а также деятели культуры и искусства, пишет «Жэньминь жибао».

Кроме того, начиная с октября текущего года студенты и аспиранты китайских ВУЗов освобождаются от предоставления документов из банков, подтверждающих финансовую состоятельность туристов из КНР. Вместо данного пакета документов учащимся будет достаточно представить справку о прохождении обучения в любом ВУЗе Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 августа глава МИД Японии Фумио Кисида заявил 9 августа послу КНР, что обстановка вокруг японо-китайских отношений «значительно ухудшается», добавив, что Пекин должен вывести свои суда из спорных территорий в Южно-Китайском море.