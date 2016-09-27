Москва, 27 сентября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Москве оставшиеся пять станций Московского центрального кольца (МЦК) откроют в конце октября. Как заявил замгендиректора АО «МКЖД» по строительству Николай Конторщиков, готовность станций «Панфиловская», «Зорге», «Соколиная гора», «Дубровка» и «Коптево» составляет порядка 90%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское центральное кольцо (МЦК)

Он уточнил, что выполнена большая часть инженерных работ. «По фасадам чуть меньше», — пояснил Конторщиков.

На данный момент москвичам доступны 26 станций из 31.

Напомним, для пассажиров движение пр МЦК было запущено 10 сентября 2016 года. Согласно решению мэрии столицы, до 10 октября проезд на кольце бесплатный.