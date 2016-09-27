Омским депутатам Госдумы и Заксобрания вручили мандаты
Омск, 27 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Депутатам, избранным в Законодательное собрание Омской области и Государственную Думу РФ, 27 сентября вручили удостоверения. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, торжественную церемонию вручения мандатов провел председатель избиркома региона Алексей Нестеренко.
«Этой торжественной церемонией мы завершаем избирательную кампанию. Она была необычной, но мы признаем выборы успешными. Партиями была проведена колоссальная работа. В ночь на 23 сентября утверждены окончательные итоги выборов в Госдуму. Вчера избирательная комиссия Омской области приняла решение зарегистрировать избранных депутатов в Законодательное собрание и выдать их мандаты», — сказал Нестеренко.
Первое заседание областного парламента региона VI созыва назначено на 29 сентября. Госдума VII созыва приступит к работе 5 октября.
Добавим, вопрос о том, кто станет спикером областного парламента, пока не решен. Однако, как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России», на партийной конференции, которая состоялась 27 сентября, омские единороссы выдвинули на этот пост кандидатуру спикера Заксобрания V созыва, 69-летнего Владимира Варнавского. За него проголосовали абсолютным большинством все делегаты.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, областное отделение «Единой России» получило 29 депутатских мандатов в региональном парламенте, КПРФ — семь, «Справделивая Россия» — два, ЛДПР — четыре депутатских мандата. Также в Заксобрание попали два самовыдвиженца.
Депутатами Госдумы от Омской области избраны Виктор Шрейдер (одномандатный избирательный округ №139), Олег Смолин (№140) и Андрей Голушко (№141).