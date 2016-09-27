Омск, 27 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Депутатам, избранным в Законодательное собрание Омской области и Государственную Думу РФ, 27 сентября вручили удостоверения. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, торжественную церемонию вручения мандатов провел председатель избиркома региона Алексей Нестеренко.

omsk-parlament.ru Законодательное собрание Омской области

«Этой торжественной церемонией мы завершаем избирательную кампанию. Она была необычной, но мы признаем выборы успешными. Партиями была проведена колоссальная работа. В ночь на 23 сентября утверждены окончательные итоги выборов в Госдуму. Вчера избирательная комиссия Омской области приняла решение зарегистрировать избранных депутатов в Законодательное собрание и выдать их мандаты», — сказал Нестеренко.

Первое заседание областного парламента региона VI созыва назначено на 29 сентября. Госдума VII созыва приступит к работе 5 октября.

Добавим, вопрос о том, кто станет спикером областного парламента, пока не решен. Однако, как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России», на партийной конференции, которая состоялась 27 сентября, омские единороссы выдвинули на этот пост кандидатуру спикера Заксобрания V созыва, 69-летнего Владимира Варнавского. За него проголосовали абсолютным большинством все делегаты.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, областное отделение «Единой России» получило 29 депутатских мандатов в региональном парламенте, КПРФ — семь, «Справделивая Россия» — два, ЛДПР — четыре депутатских мандата. Также в Заксобрание попали два самовыдвиженца.

Депутатами Госдумы от Омской области избраны Виктор Шрейдер (одномандатный избирательный округ №139), Олег Смолин (№140) и Андрей Голушко (№141).