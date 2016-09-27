Токио, 27 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Число иностранных граждан, посетивших Японию в первом полугодии 2016 года, достигло рекордной отметки в 11 млн 460 тыс. человек, начиная с 1950 года, заявило Иммиграционное бюро Министерства юстиции Японии, сообщает 27 сентября The Mainichi.

seejapan.co.uk Токио

Количество иностранных граждан, посетивших Японию за первое полугодие текущего года, выросло на 22,4%, в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года.

Всего в 2015 году Японию посетило 19 млн 690 тыс. человек, из них 10 млн 370 тыс. за первое полугодие 2015 года. Около 60% туристов составляют жители Китая, Южной Кореи и Тайваня.

Иммиграционное бюро Японии считает, что в 2016 году общее количество туристов должно достигнуть отметку в 20 млн человек. Иммиграционное бюро отметило, что политика правительства страны, направленная на развитие туризма в Японии, оказалась эффективной.