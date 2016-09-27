Бюджет Волгоградской области меняет профицит на дефицит
Волгоград, 27 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Главный финансовый документ Волгоградской области могут скорректировать в сторону увеличения доходов и расходов. Соответствующий проект постановления о коррективах в закон Волгоградской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» комитет по бюджету и налогам внес в областную думу, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте законодательного органа.
Так, согласно поправкам, предлагается утвердить основные характеристики регионального бюджета на текущий год в следующей редакции: общий объем доходов, включая безвозмездные поступления, на уровне 80,5 млрд рублей, расходы — в сумме 86,4 млрд рублей. Ранее принятый профицит, таким образом, переходит в дефицит в размере 5,9 млрд рублей или 9,91% от доходов.
Напомним, бюджет Волгоградской области на 2016 год и плановый период до 2018 года был впервые принят депутатами областной думы профицитным на 4,3 млрд рублей. Общая сумма доходов региональной казны текущий год была предусмотрена в сумме 75,350 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления — 14,1 млрд рублей, расходы запланированы в сумме 71 млрд рублей.
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На плановый период показатели главного финансового документа были спрогнозированы по доходам на 2017 год в сумме 66,539 млрд рублей, на 2018 год — 73,566 млрд рублей, расходы составят 61, 439 млрд рублей и 70,566 млрд рублей соответственно. Так, профицит областного бюджета прогнозируется в сумме 5,1 млрд рублей и 3 млрд рублей.
Как пояснил председатель думского комитета по экономке Сергей Булгаков («Единая Россия»), «принимаемый профицит был оправдан на конец прошлого года: он помог привлечь заимствования из федерального бюджета, а не коммерческие, а также войти региону во многие федеральные программы», пишет газета «КоммерсантЪ — Нижняя Волга».
Избежать предлагаемых мер было нельзя, считает гендиректор АО «Финансовый брокер «Август», кандидат экономических наук Карэн Туманянц. По его мнению, в 2017 году властям придется искать дополнительные резервы роста доходов и снижения расходов.
Издание напоминает, что такой поворот событий давно прогнозировали оппоненты властей, называвшие профицит «придуманным» и политически мотивированным.