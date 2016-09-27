Волгоград, 27 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Главный финансовый документ Волгоградской области могут скорректировать в сторону увеличения доходов и расходов. Соответствующий проект постановления о коррективах в закон Волгоградской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» комитет по бюджету и налогам внес в областную думу, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте законодательного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Так, согласно поправкам, предлагается утвердить основные характеристики регионального бюджета на текущий год в следующей редакции: общий объем доходов, включая безвозмездные поступления, на уровне 80,5 млрд рублей, расходы — в сумме 86,4 млрд рублей. Ранее принятый профицит, таким образом, переходит в дефицит в размере 5,9 млрд рублей или 9,91% от доходов.

Напомним, бюджет Волгоградской области на 2016 год и плановый период до 2018 года был впервые принят депутатами областной думы профицитным на 4,3 млрд рублей. Общая сумма доходов региональной казны текущий год была предусмотрена в сумме 75,350 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления — 14,1 млрд рублей, расходы запланированы в сумме 71 млрд рублей.

Также по теме: Волгоградская область планирует сократить профицит бюджета

Бюджет Волгоградской области пополнят с распродажи правительственных машин

Волгоградская область экономит на госзакупках

На плановый период показатели главного финансового документа были спрогнозированы по доходам на 2017 год в сумме 66,539 млрд рублей, на 2018 год — 73,566 млрд рублей, расходы составят 61, 439 млрд рублей и 70,566 млрд рублей соответственно. Так, профицит областного бюджета прогнозируется в сумме 5,1 млрд рублей и 3 млрд рублей.

Как пояснил председатель думского комитета по экономке Сергей Булгаков («Единая Россия»), «принимаемый профицит был оправдан на конец прошлого года: он помог привлечь заимствования из федерального бюджета, а не коммерческие, а также войти региону во многие федеральные программы», пишет газета «КоммерсантЪ — Нижняя Волга».

Избежать предлагаемых мер было нельзя, считает гендиректор АО «Финансовый брокер «Август», кандидат экономических наук Карэн Туманянц. По его мнению, в 2017 году властям придется искать дополнительные резервы роста доходов и снижения расходов.

Издание напоминает, что такой поворот событий давно прогнозировали оппоненты властей, называвшие профицит «придуманным» и политически мотивированным.