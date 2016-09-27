Киев, 27 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

В Киеве сотрудники Национальной полиции проверяют информацию о минировании кондитерской фабрики и магазинов Roshen. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве, передает ИА REGNUM.

По данным пресс-службы, сообщение о минировании поступило ночью на электронный адрес Службы безопасности Украины. «По адресам расположения фабрики и магазинов выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели», — отмечается в материале.

В настоящее время силовики проводят осмотр объектов и прилегающих к ним территорий. Правоохранители начали с магазина, который находится на Московской площади. К работам привлечены взрывотехники, кинологи, пожарные, присутствует «скорая».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Полиция проводит мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании.

В свою очередь, источник в силовых структурах Киева рассказал, что письма с сообщениями о минировании поступили от неизвестного отправителя через почту «Яндекс» из Российской Федерации.

Напомним, 8 сентября неизвестные сообщили о минировании всех магазинов Roshen в Киеве. Информация о минировании также была направлена на электронную почту киевских силовиков. По факту проверки правоохранители не обнаружили взрывчатку.