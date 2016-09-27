Вашингтон, 27 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В США житель штата Калифорния приговорен к 30 годам тюрьмы за попытку стать боевиком террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 сентября Reuters.

relax.ru Тюрьма

Федеральный окружной суд США в городе Санта-Ана признал 25-летнего Надер Эльхузауил виновным. Мужчина пытался не только примкнуть к террористам, но и оказывал им материальную помощь.

Эльхузауил был арестован в мае в аэропорту Лос-Анджелеса — он собирался вылететь в Турцию и потом добраться до Сирии. В его ручной клади полиция нашла диск с изображениями казней ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «расстрельный список» боевиков с именами и адресами сотрудников министерства обороны США.