Псков, 27 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В аэропорту Пскова сегодня, 27 сентября, пассажирский самолёт Ан-24 рейса Москва — Псков съехал со взлётной полосы при посадке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение об инциденте поступило в оперативные службы в 9:57.

szsut.sledcom.ru Ан-24 в Пскове выкатился за пределы полосы

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения Псковской области. «Информация о пострадавших уточняется», — отметили в ведомстве.

Причиной инцидента, по предварительным данным, стала плохая видимость из-за густого тумана.

Напомним, регулярные рейсы из Москвы (аэропорт «Домодедово») в Псков с 2014 года выполняет компания «Псковавиа».

Сотрудниками Северо-Западного следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия.

Как отмечается в сообщении СЗ СУ на транспорте, самолет выкатился после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров. На борту воздушного судна находилось 5 членов экипажа и 24 пассажира, никто не пострадал.