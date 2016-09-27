Владимир, 27 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Говорить о срыве начала отопительного сезона во Владимирской области — некорректно. Об этом на пресс-конференции заявила вице-губернатора Лидия Смолина, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации. Также замгубернатора добавила, что, по данным на 26 сентября, в регионе запущено 93,6% котельных. Кроме того, Лидия Смолина отметила, что область одной из первых в ЦФО начала отопительный сезон.

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«На подготовку к нынешнему осенне-зимнему периоду было предусмотрено 1,8 млрд рублей. Это на 300 млн рублей больше, чем в прошлом году, и на 500 млн рублей больше, чем в 2014 году», — цитирует вице-губернатора пресс-служба.

Сейчас в десяти муниципалитетах области к отоплению подключены все жилые дома и социальные объекты. Кроме того, удалось решить и проблему неготовности к зиме жилфонда Министерства обороны, который за два месяца до начала отопительного сезона был готов к нему только на 11%. Сейчас тепло в военных городках планируют дать с 1 октября.

ИА REGNUM напоминает, что во Владимире тепло в социальные объекты начало поступать 15 сентября. Жилой фонд начал отапливаться 20 сентября. По данным на 26 сентября, в городе без отопления оставались всего 46 домов. При этом особых происшествий при пуске тепла не было, несмотря на то, что теплосети в городе достаточно старые. Так изношенность труб составляет примерно 60%.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что во Владимирской области начало отопительного сезона проходит очень тяжело. Однако писали об этом в большинстве своем издания, которые работают в других областях.