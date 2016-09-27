Мадрид, 27 сентября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. «Украинский посол при НАТО Егор Божок заявил, что 6000 солдат российской регулярной армии в данный момент находятся в юго-восточных районах Украины, контролируемых повстанцами, и продолжаются поставки оружия и боеприпасов в регион, — пишет издание. — Дипломат предупредил, что цели у Москвы остаются прежними: установить тотальный контроль над всей территорией Украины и Черным морем».

wallspaper.ru СМИ

Божок, по словам СМИ, считает, «что страх Украины имеет под собой основания: только в Крыму у России расквартировано 30 тысяч солдат и офицеров, да еще 41 тысяча сосредоточена на границе двух стран».

«Имея такой мощный кулак, Россия легко может превратить проводимые ею учения в реальное наступление на украинскую территорию, — цитирует издание представителя Киева при НАТО. — Не следует думать, что это фантастический сценарий. В подобное развитие событий в 2008 году в Грузии никто не верил, а вторжение произошло. И участвовали в нем не 12 000 человек, как принято считать, а 100 тысяч при поддержке 10 тысяч танков» (напомним, что в крупнейшем танковом сражении времён Второй мировой войны у села Прохоровка участвовало около 1500 танков с обеих сторон — прим. ИА REGNUM ).

При этом Егор Божок отметил, что «Минские соглашения могут быть исполнены, так как уже сейчас 35% всех тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторонами отведены. Теперь в качестве эксперимента надо попытаться провести семидневное прекращение огня и вывести вооруженные силы из трех конкретных точек. Тогда под надзором ОБСЕ может что-то получиться».