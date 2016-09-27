Токио, 27 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Японии не только люди являются долгожителями — средняя продолжительность жизни домашних любимцев здесь также является рекордной. Собаки доживают до 13,2 лет, а кошки — до 11,9 лет, пишет Bloomberg.

David Lisbona Домашние любимцы

По данным экспертов Токийского университета сельского хозяйства и технологий и ветеринаров, прививки, качественная ветеринарная помощь и питание, а также сокращение в стране числа бродячих животных привели к увеличению продолжительности жизни кошек и собак.

Специалисты отмечают, что владельцы животных часто готовы тратить на их содержание довольно большие суммы, так как питомцы, по сути, заменяют им детей. Это объясняется низким уровнем рождаемости в Японии, ростом продолжительности жизни и возрастающим количеством одиноких людей.

Итоги опроса 2010 года показали, что в 34% японских семей есть домашние животные. В 2015 году число детей до 14 лет в стране составляло 15,9 млн. При этом кошек и собак в Японии больше — 19,8 млн особей.