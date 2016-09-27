Варшава, 27 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Польские пограничники совместно с коллегами из Латвии и Литвы задержали 14 человек — граждан РФ и Польши — по подозрению в организации контрабанды людей из Вьетнама в ЕС через территории Прибалтики и России, говорится в сообщении польской погранслужбы.

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Два гражданина РФ и один гражданин Польши были задержаны в Польше, остальные предполагаемые члены преступной группы были задержаны латвийскими службами, среди них — десять граждан РФ.

Литовская сторона арестовала еще одного гражданина РФ —) одного из главных организаторов нелегальной миграции. В сообщении ведомства подчеркивается, что все задержанные граждане РФ — чеченской национальности.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной международной преступной группировке, за организацию нелегальной миграции им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Дело расследует прокуратура Люблина. Также арестованы 84 гражданина Вьетнама, которые пытались нелегально попасть на территорию ЕС.