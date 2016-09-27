Зама имама на Ставрополье могли убить из-за конфликта на дороге
Ставрополь, 27 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум.
В Следственном комитете Ставрополья озвучили версии убийства заместителя имама поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении ведомства.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего мужчины, являющегося заместителем имама поселка Кара-Тюбе.
Следствие рассматривает несколько версий убийства, в том числе, предполагается возникновение конфликта на дороге. Сейчас следователи уже изучили место происшествия, забрали всё, что может иметь отношение к делу.
Сейчас следователи восстанавливают картину убийства и ищут предполагаемых преступников.
По данным следствия, тело заместителя имама с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено 26 сентября возле его автомобиля возле автодороги «Прасковея-Ачикулак».
Как сообщалось ранее ИА REGNUM, Равиль Кайбалиев известен в регионе по скандальному судебному процессу вокруг запрета ношения хиджабов в школах Ставрополья. Он является отцом одной из девочек, которая отказалась ходить в школу без хиджаба.
Тогда представители мусульман проиграли этот процесс в судах и запрет на ношение хиджабов остался в силе. Позже были введены нормативы, исключающие ношение на уроках в школах головные уборы, сначала на уровне Ставропольского края, а позднее и на уровне всей страны.