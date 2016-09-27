Ставрополь, 27 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум.



pixabay.com Убийство

В Следственном комитете Ставрополья озвучили версии убийства заместителя имама поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении ведомства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего мужчины, являющегося заместителем имама поселка Кара-Тюбе.

Следствие рассматривает несколько версий убийства, в том числе, предполагается возникновение конфликта на дороге. Сейчас следователи уже изучили место происшествия, забрали всё, что может иметь отношение к делу.

Сейчас следователи восстанавливают картину убийства и ищут предполагаемых преступников.

По данным следствия, тело заместителя имама с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено 26 сентября возле его автомобиля возле автодороги «Прасковея-Ачикулак».

Как сообщалось ранее ИА REGNUM, Равиль Кайбалиев известен в регионе по скандальному судебному процессу вокруг запрета ношения хиджабов в школах Ставрополья. Он является отцом одной из девочек, которая отказалась ходить в школу без хиджаба.

Тогда представители мусульман проиграли этот процесс в судах и запрет на ношение хиджабов остался в силе. Позже были введены нормативы, исключающие ношение на уроках в школах головные уборы, сначала на уровне Ставропольского края, а позднее и на уровне всей страны.