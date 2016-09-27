Москва, 27 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Российский автомобиль LADA Vesta вошёл в ТОП-100 европейских бестселлеров — это произошло по итогам восьми месяцев текущего года: модель заняла 99-е место, сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на focus2move.

lada.ru LADA Vesta

Уточняется, что с января по март на европейском рынке было продано 33 154 машин LADA Vesta. Обошёл российский автомобиль Opel Meriva — 98-е место (продано 33 776 автомобилей). Модель BMW X3 осталась позади российской машины в рейтинге — на 100-м месте (продано 33 101 автомобилей).

Издание подчёркивает, что LADA Granta в рейтинге занимает 64-ю позицию. Этих автомобилей с января по август продано 57 383.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году компания «АвтоВАЗ» запустит новые модификации модели Lada Vesta: универсал и универсал Cross. Будет проведён «фейслифтинг» (корректировка экстерьера и интерьера) Lada Granta.