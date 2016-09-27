Калининград, 27 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Калининграде силовики обнаружили тайник с внушительным количеством оружия и боеприпасов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, арсенал хранился в подвале особняка, принадлежащего владельцу ломбарда.

Кадр оперативной съёмки УМВД Выстрел гранатомёта РПГ-7, изъятый у владельца ломбарда в Калининграде

Из подземелья изъяты ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7 вместе с выстрелами к нему, пистолет-пулемёт с глушителем, а также свыше 500 патронов различного калибра.

Вскоре оперативники ФСБ установили второй тайник, который располагался в садоводческом товариществе Гурьевского района. На чердаке дачного дома лежали револьвер, пистолет, патроны, гранаты, электродетонаторы и взрывчатка массой 400 граммов.

По словам начальника управления уголовного розыска Сергея Порывакина, изъятое оружие — «эхо девяностых».

«Раньше арсенал принадлежал преступной группировке, которая была ликвидирована, — цитируют сыщика «Вести-Калининград». — В настоящее время полиция совместно с ФСБ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению каналов поставки данного оружия в Калининградскую область».

В отношении владельца арсенала — 52-летнего калининградца — возбуждено уголовное дело ст 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).

ИА REGNUM уточняет, что в последний раз в Калининграде криминальные разборки с применением противотанкового гранатомёта прошли в 2000 году, когда в период т.н. «табачной войны» был обстрелян магазин «Лучший табак» на проспекте Мира. По данным портала «Новый Калининград», изъятое сегодня оружие, предположительно, принадлежало одному из калининградских «табачных королей» 90-х годов.

Также отметим, что обнаружение подобного арсенала — не первый случай в Калининградской области. В 2010 году силовики нашли в особняке депутата «Единой России» Магомеда Абдусаламова гранатомёт РПГ-26, автомат Калашникова, пистолет-пулемёт «Аграм-2000», три гранаты РГД-5, пистолеты, тротиловые шашки, а также 1,5 тыс. патронов различного калибра.

34-летний депутат сначала подался в бега, однако затем явился в УВД, заявив, что «оружие нашёл». В итоге владельца нелегального оружейного склада приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.