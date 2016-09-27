Москва, 28 сентября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, состоится первое пленарное заседание Совфеда, открывающее осеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM. Предполагается, что сенаторы выступят с заявлениями по Сирии и по деполитизации спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

В начале заседания выступит председатель Национального совета провинций парламента Южно-Африканской Республики Танди Модисе.

Члены Совфеда обсудят вопросы о досрочном прекращении полномочий сенаторов, изменениях в составах комитетов, отчеты о работе полномочных представителей Совфеда в органах государственной власти.

В рамках «правительственного часа» замглавы правительства РФ Ольга Голодец расскажет о приоритетах правительства в социальной сфере на среднесрочную перспективу.