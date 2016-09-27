Совфед обсудит Сирию, спорт и социальную сферу
Москва, 28 сентября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, состоится первое пленарное заседание Совфеда, открывающее осеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM. Предполагается, что сенаторы выступят с заявлениями по Сирии и по деполитизации спорта.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Совет Федерации
В начале заседания выступит председатель Национального совета провинций парламента Южно-Африканской Республики Танди Модисе.
Члены Совфеда обсудят вопросы о досрочном прекращении полномочий сенаторов, изменениях в составах комитетов, отчеты о работе полномочных представителей Совфеда в органах государственной власти.
В рамках «правительственного часа» замглавы правительства РФ Ольга Голодец расскажет о приоритетах правительства в социальной сфере на среднесрочную перспективу.