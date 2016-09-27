Лондон, 27 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский вынужден отказаться от выступления на сцене Венской государственной оперы в постановке «Симон Бокканегра» из-за назначенного ему нового курса химиотерапии, об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Дмитрий Хворостовский

По словам исполнителя, решение об очередном курсе лечения приняли его врачи. Хворостовский отмечает, что с оптимизмом смотрит на предстоящие процедуры и с нетерпением ждет концертов в Германии и за ее пределами. Певец поблагодарил поклонников за любовь и поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года у Дмитрия Хворостовского была обнаружена опухоль мозга. После курса лечения певец продолжил выступления на площадках мира.