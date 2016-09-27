Калуга, 27 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал распоряжение о расторжении трудового договора с Алексеем Лаптевым, освободив его от должности первого заместителя губернатора области на основании личного заявления, сообщили 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Алексей Лаптев

Между тем, как пишет по этому поводу независимый новостной портал «Obninsk.Name», Алексей Лаптев рассказал корреспонденту портала в том, что он перешел работать из администрации Калужской области в московский банк Сбербанка России на должность управляющего-директора. Свой уход из обладминистрации господин Лаптев объяснил личными предпочтениями и заверил, что у него нет никаких обид на губернатора Анатолия Артамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года, калужская общественность была озабочена отсутствием на рабочих совещаниях правительства области первого заместителя губернатора Алексея Лаптева.

В связи с этим, местные СМИ стали активно писать о том, что якобы Алексей Лаптев сбежал из Калуги, поскольку он замешан в скандале с нецелевой тратой при строительстве корпуса и общежития Калужского государственного университета им. Циолковского. Ранее обнинская строительная компания «Русская недвижимость» под руководством бывшего калужского банкира Игоря Горских возвела в Калуге общежитие и учебный корпус КГУ. Затем эти здания выкупило министерство образования России. Правоохранительные органы заинтересовала цена сделки. 0,5 млрд рублей за общежитие и 1 млрд рублей за учебный корпус, что по мнению экспертов была завышена практически вдвое, а федеральный бюджет понес потери в сотни миллионов рублей. Областной бюджет также понес потери. Доля области в этом строительстве была внесена без аукциона прямым финансовым вливанием от «Калугаоблводоканала» платежом 300 млн рублей. Одновременно калужское отделение Сбербанка России, которым на то время управлял Алексей Лаптев, выделило строителям крупный кредит.

После ввода в строй зданий университета застройщик Игорь Горских получил областную медаль, а Алексей Лаптев стал первым заместителем калужского губернатора.

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