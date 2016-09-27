Ереван, 27 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Ряд известных деятелей армянской диаспоры, в том числе знаменитый рок-музыкант Серж Танкян, актриса Арсине Ханджян, кинорежиссер Атом Эгоян призывают власти Армении провести реформы в области правосудия и прав человека, а также провести честные выбору. С этой целью они инициировали сбор подписей на сайте Change.org под петицией «Справедливость в Армении».

Иллюстрация к петиции на сайте change.org

«Мы говорим «нет» систематической коррупции, монополиям, судебной несправедливости, полицейским жестокостям, политическим деятелям, хватающимся за партии, неравным правам, оттоку населения страны, фальсификациям выборов, каждые из которых приводят к продолжительным акциям неповиновения», — отмечается в тексте петиции.

«Мы говорим «Да» равенству всех людей, фундаментальному сохранению и защите прав человека, непосредственному участию в честных и прозрачных выборах, соблюдению принципа верховенства закона, справедливой оплате труда, разделению власти, свободе прессы и пропаганде бесправных. Мы говорим «Да» ощутимым демократическим преобразованиям посредством гражданского взаимодействия с гражданами Армении», — говорится в документе.

Инициаторы петиции призывают власти Армении обеспечить прозрачность и легитимность предстоящих в апреле парламентских выборов и заявляют, что намерены в апреле посетить Армению и на месте следить за ходом выборов.

«Это не политическая инициатива, я не являюсь членом какой-либо политической партии, никто из авторов инициативы не является партийными. Мы просто хотим, чтобы в Армении установилась демократия. Только граждане Армении являются избирателями, а мы просто говорим о том, чтобы права избирателей Армении были обеспечены. Единственное, что мы, представители диаспоры, можем сделать, это следить за тем, чтобы эти выборы прошли справедливо, и чтобы люди в Армении приняли результаты этих выборов», — комментируя инициативу сказал известный канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян, сообщает радио «Свобода».

Авторы инициативы говорят, что идея родилась в июле. «Едва вернувшись домой после того, как меня подвергли приводу в полицию, я сразу позвонила Атому, чтобы сообщить ему, что все в порядке. Мой второй звонок был Сержу Танкяну, чтобы сказать, что нам всем надо собраться», — говорит актриса Арсине Ханджян.

Под петицией «Справедливость в Армении» уже подписались десятки видных представителей армянской интеллигенции, а авторы инициативы говорят, что у нее будет продолжение.

Эгоян подчеркнул, что они не призывают к революции: «Мы просто говорим: давайте уважать нашу Конституцию, в которой говорится, что Армения является демократическим государством».

На момент написания новости под петицией подписались 2 489 человек.