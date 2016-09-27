Саратов, 27 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Чтобы добраться до объектов социальной инфраструктуры — школы, детского сада, поликлиники, которые находятся на противоположной стороне вокзала в Швыревке, местным жителям приходилось постоянно проходить под вагонами составов и тем самым подвергать свою жизнь опасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «ЕР».

Василий Григорьевич Перов. Сцена у железной дороги. 1868

Переезд через железнодорожные пути на контрольном пункте станции Тарханы был закрыт в январе 2014 года в рамках согласования проекта «Реконструкция автомобильной дороги Сызрань — Саратов — Волгоград участок Славянка — Саратов — Базарный Карабулак, км 261,8 км 274,8, Саратовская область», а технические проходы через железнодорожное полотно остались полностью не оборудованы для прохода людей.

Депутат облдумы Олег Черняев инициировал проверку Генеральной прокуратуры РФ по факту оборудования пешеходного перехода через железную дорогу. В результате проверки был выявлен ряд нарушений, в частности, незаконная стоянка вагонов на пешеходном переходе и отсутствие предупреждающих и предписывающих знаков. В настоящее время данные законодательные несоблюдения устранены: на участке переезда производится расцепление стоящих вагонов, а пешеходный переход оборудован дорожными знаками.

«Ежедневно под колесами железнодорожного транспорта гибнут десятки людей. И жители села Шевыревка, проходя под вагонами стоящих составов, также подвергались высокому риску. Самое страшное, что через необорудованный переход перебегали дети, и нередко — без сопровождения родителей. Сейчас, к счастью, все нарушения устранены, и переход через железнодорожное полотно уже не представляет опасности», — прокомментировал региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» — депутат Олег Черняев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в Саратовскую область приезжали полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов для участия в открытии новых участков автодорог и транспортных развязок. Они посетили ряд объектов дорожного строительства, открытие автомобильной дороги «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» и участка автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» возле села Елшанка в Воскресенском районе.

Михаил Бабич также провел совещание о передачи в федеральную собственность автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана».