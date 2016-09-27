Таллин, 27 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. То, что 2016 год назван в Эстонии Годом морской культуры, не может скрыть существующих проблем в морской отрасли страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 сентября, сообщили в оппозиционной Свободной партии со ссылкой на депутата парламента и главного представителя партии на мероприятиях Года морской культуры Артура Тальвика. По его словам, за последние десятилетия мореходство Эстонии претерпело существенные изменения, а некогда важная отрасль потеряла свое важное значение для национальной экономики.

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По данным Тальвика, в настоящий момент эстонские предприятия владеют всего 50 торговыми судами, но действующие налоговые условия и правила в стране привели к тому, что ни одно из этих судов не ходит под эстонским флагом: «Ноль торговых судов ходит под эстонским флагом». Депутат напомнил, что ранее количество таких судов составляло более сотни. Он подчеркнул, что в результате подобного положения госбюджет не получает налоговых отчислений ни с судов, ни с работающих на них моряков. Более 5000 квалифицированных специалистов работают на доходы других государств, заявил Тальвик. Это — каждый четвертый из занятых в морском секторе человек.

Тальвик обвинил в таком положении действующее законодательство страны, которое не идет навстречу морякам и предпринимателям. Он также обратил внимание, что морскими вопросами занимаются сразу восемь министерств и ведомств страны, между которыми отсутствует координация принимаемых решений, как и возможности обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Тальвик призвал в Год морской культуры смелее обсуждать проблемы в морской отрасли Эстонии и «самим для себя решить, кто эстонцы — морской народ или народ, живущий на берегу моря».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Союз судовладельцев Эстонии считает, что морское судоходство в Эстонии находится в положении пасынка: насчитывавшие сотни судов рыболовный и торговый флот распроданы и уничтожены, десятки тысяч эстонских моряков либо сошли на берег, утратив профессию, либо плавают на судах под флагами экзотических стран. Все успехи пассажирского флота Эстонии связаны с одной-единственной фирмой Tallink и являются скорее исключением из общего правила. Эстония остается одним из немногих государств в мире, которое не занимается государственной поддержкой морской отрасли экономики.