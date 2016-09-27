Бангкок, 27 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Таиланде неизвестный водитель сбил собаку, которая более года ждала своих хозяев на обочине дороги, пишет Bangkok Post

Илья Репин. Лучший друг человека (Пес). 1908

Инцидент произошел в тайской провинции Чантхабури. Трехлетний брошенный пес по имени Лунг жил на обочине дороги, ожидая, что хозяева вернутся и заберут его домой.

Собаку кормили местные жители, некоторые даже пытались взять его домой, однако пес возвращался на свое место. По сообщениям очевидцев, собаку насмерть сбила машина.