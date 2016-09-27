Алжир, 27 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Глава Минэнерго РФ Александр Новак повел встречу с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, а также заявил, что Россия со своей стороны готова к диалогу по стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке, но для начала необходим консенсус внутри ОПЕК. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Россия готова присоединиться и обсуждать вопросы координации деятельности стран экспортеров нефти», — отметил Новак, но обратил внимание на то, что, в первую очередь, необходим консенсус внутри ОПЕК. Глава Минэнерго РФ напомнил, что в апреле встреча в Дохе сорвалась как раз потому, что не было согласованной позиции внутри Организации стран-экспортеров нефти.

Министр энергетики России в понедельник, 26 сентября, в первый день Международного энергетического форума в Алжире, встретился с генсеком ОПЕК, а также с министрами энергетики Катара, Венесуэлы и Саудовской Аравии. Основные темы переговоров — развитие взаимодействия РФ и Организации и будущее заседание в рамках Энергодиалога Россия-ОПЕК, где будут обсуждаться перспективы развития ситуации на нефтяном рынке разных видов срочности.

«Очевидно, что мы преследуем общие цели, суть которых заключается в обеспечении условий для возвращения рынка в сбалансированное и устойчивое состояние», — приводят слова Новака в пресс-службе Минэнерго России.

Напомним, что с 26 по 28 сентября в Алжире проходит Международный энергетический форум. Однако внимание всего мира приковано не конкретно к этому мероприятию, а к предстоящей встрече стран-нефтедобытчиков в кулуарах форума. Страны ОПЕК и не ОПЕК, как ожидается, должны будут договориться по поводу методов стабилизации ситуации на рынке нефти. В частности, речь идет о соглашения по заморозке объемов добычи нефти на определенном уровне. Намеченное мероприятие должно быть пройти в среду, 28 сентября.

В апреле этого года аналогичная встреча должна была состояться в Дохе. На нее даже прибыли представители основных стран-экспортеров нефти. Однако в последний момент сделка сорвалась, потому что Саудовская Аравия отказалась участвовать в переговорах без Ирана. Хотя Тегеран заранее предупреждал, что после отмены экономических санкций Запада будет наращивать производство и экспорт нефти до досанкционного уровня и не будет замораживать добычу.

Теперь же в Алжире ситуация с «заморозкой» несколько иная. Во-первых, в начале сентября Россия и Саудовская Аравия, по сути, два самых крупных игрока на мировом рынке, подписали соглашение о намерении совместно работать для стабилизации цен на нефть. Во-вторых, ранее многие представители ОПЕК и не ОПЕК, включая самого генсека Организации, не раз заявляли о своей уверенности в том, что какое-либо соглашение, регулирующее добычу, будет подписано. Так, Мохаммед Баркиндо говорил, что сделка может быть заключена сроком на год, другие представители ОПЕК прогнозировали более короткий срок.