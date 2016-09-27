Москва, 27 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. 22-летний гражданин Белоруссии, у которого закружилась голова, упал на рельсы на одной из станций метро Сокольнической линии в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

ЧП произошло во вторник, 27 сентября, на станции «Охотный Ряд».

«При падении он (гражданин Белоруссии) получил сотрясение головного мозга, а также открытую рану в височной области, — сказал Мышляев. — Вытащить его помогли пассажиры, ставшие очевидцами произошедшего».

По его словам, сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали сотрудников скорой помощи, которые направили пострадавшего в институт имени Склифосовского.

Другие подробности пока неизвестны.