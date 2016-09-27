Якутск, 27 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Цены на гречневую крупу в Якутии резко пошли вверх. В некоторых магазинах отмечается рост до 15%. В чиле подорожавших товаров, по мнению региональной прокуратуры, также вошло ещё 14 продуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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В 2016 году по результатам прокурорских проверок принято более 70 актов прокурорского реагирования. К ответственности привлечено 44 должностных лица, в том числе к административной ответственности — 30, общая сумма штрафов превысила 1 млн рублей.

«В одном из последних рейдов выявлены факты завышения предельного размера торговых надбавок на 14 наименований продуктов. В их числе оказались социально значимые: сахар, мука, масло подсолнечное, рис, макаронные изделия и другие товар», — пояснили в прокуратуре.

По выявленным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении.