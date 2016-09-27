В КХЛ сегодня сыграно девять матчей, и снова «Авангард» — «Магнитка»
Москва, 27 сентября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 27 сентября.
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Шайба
- «Металлург» (Новокузнецк) — «Салават Юлаев» (Уфа) 0:3 (0:0 0:1 0:2)
- «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) 2:1 Б (1:0 0:0 0:1 0:0 1:0)
- «Авангард» (Омская область) — «Металлург» (Магнитогорск) 0:3 (0:2 0:0 0:1)
- «Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) 2:1 (1:1 0:0 1:0)
- «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 2:1 ((1:1 0:0 1:0)
- ЦСКА (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 3:0 (1:0 0:0 2:0)
- «Спартак» (Москва) — «Югра» (Ханты-Мансийск) 2:3 (1:1 1:1 0:1)
- СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) 3:2 Б (0:0 2:0 0:2 0:0 1:0)
- ХК «Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:6 (2:2 0:2 1:2)
Магнитогорский «Металлург» второй раз за два дня обыграл омский «Авангпад» и теперь отстаёт от него на одно очко, имея матч в запасе.
На Западе ЦЧСКА продолжает лидировать, а СКА выиграл у «Адмирала» только по буллитам, выигрывая после второго периода 2:0. Теперь «Торпедо» отстаёт от питерских армейцев всего на одно очко
Завтра, 28 сентября, в КХЛ будет сыграно четыре матча.
Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.