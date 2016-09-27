Москва, 27 сентября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 27 сентября.

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«Металлург» (Новокузнецк) — «Салават Юлаев» (Уфа) 0: 3 (0:0 0:1 0:2)

(0:0 0:1 0:2) «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) 2:1 Б (1:0 0:0 0:1 0:0 1:0)

Б (1:0 0:0 0:1 0:0 1:0) «Авангард» (Омская область) — «Металлург» (Магнитогорск) 0: 3 (0:2 0:0 0:1)

(0:2 0:0 0:1) «Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) 2:1 (1:1 0:0 1:0)

(1:1 0:0 1:0) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 2:1 ((1:1 0:0 1:0)

((1:1 0:0 1:0) ЦСКА (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 3:0 (1:0 0:0 2:0)

(1:0 0:0 2:0) «Спартак» (Москва) — «Югра» (Ханты-Мансийск) 2: 3 (1:1 1:1 0:1)

(1:1 1:1 0:1) СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) 3:2 Б (0:0 2:0 0:2 0:0 1:0)

Б (0:0 2:0 0:2 0:0 1:0) ХК «Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3: 6 (2:2 0:2 1:2)

Магнитогорский «Металлург» второй раз за два дня обыграл омский «Авангпад» и теперь отстаёт от него на одно очко, имея матч в запасе.

На Западе ЦЧСКА продолжает лидировать, а СКА выиграл у «Адмирала» только по буллитам, выигрывая после второго периода 2:0. Теперь «Торпедо» отстаёт от питерских армейцев всего на одно очко

Завтра, 28 сентября, в КХЛ будет сыграно четыре матча.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.