Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Трагедией закончилась невнимательность мужчины, переходившего железнодорожные пути в районе станции Новая Деревня в Приморском районе Петербурга. Около 7 часов утра 27 сентября его насмерть сбил электропоезд.

wallspaper.ru Железная дорога

Как сообщили ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, однако проигнорировал запрещающие сигналы светофора и звуковое оповещение о приближении железнодорожного состава.

Машинист электропоезда Санкт-Петербург — Сестрорецк подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако это уже не помогло, и человек был сбит.

«В результате полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительной информации, мужчина был в наушниках и не слышал предупреждающих сигналов», — отметили в транспортной полиции.

Погибшим оказался гражданин страны ближнего зарубежья, 1995 года рождения. О случившемся уже сообщено родственникам погибшего.

По данным Октябрьской железной дороги, за восемь месяцев 2016 года из-за несоблюдения правил безопасного поведения на железной дороге пострадало 158 человек, 105 из них травмировано смертельно.

«В случае с детским травматизмом, особую тревогу вызывают экстремальные увлечения подростков, игры с дополненной реальностью, а также переход железнодорожных путей в капюшоне и наушниках. За истекший период года пострадало 12 несовершеннолетних, 7 из них смертельно», — отмечают в ОЖД.

С января по август 2016 года число случаев травмирования граждан на полигонах ОЖД уменьшилось почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.