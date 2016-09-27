Парламент Эстонии закроет «лазейку» в законах для пьяных водителей
Таллин, 27 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Парламент Эстонии создал рабочую группу, которая выработает поправки в законодательство, ужесточающие наказание за употребление алкоголя после совершения ДТП. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 сентября, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на итоги заседания правовой комиссии. Отмечается, что поправки должны ликвидировать законодательные «лазейки», которыми до последнего времени могли пользоваться пьяные водители.
По действующему законодательству, для водителя в состоянии алкогольного опьянения в 1,5 промилле предусматривается криминальная ответственность, но при употреблении алкоголя, наркотических или психотропных веществ непосредственно после аварии криминальная ответственность не предусматривается.
«Действующее законодательство позволяет водителю в состоянии алкогольного опьянения, совершившему аварию, избежать криминальной ответственности, если он будет утверждать, что употреблял алкоголь после аварии. Таким образом, солгав, водитель может облегчить свое наказание, — отметила председатель правовой комиссии, член Социал-демократической партии Хельо Пикхоф. — Это не совсем соответствует духу закона и оскорбляет чувство справедливости народа».
Рабочая группа также пересмотрит наказания за другие дорожно-транспортные правонарушения, например, за бегство с места ДТП или не уведомление о совершении аварии. Также будет дана оценка тому, какие возможности существуют для экспертизы с целью установления точного времени употребления алкоголя.
Согласно статье 226 Закона «О дорожном движении», водителю, участвовавшему в ДТП и употребившему алкоголь, наркотическое или психотропное вещество непосредственно после совершения аварии, в порядке наказания за совершение проступка может быть назначен денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц (1200 евро), арест или лишение водительских прав сроком до восемнадцати месяцев. За первые восемь месяцев 2016 года полиция возбудила производство по этой статье в 22 случаях.
По данным Департамента полиции и погранохраны, ежедневно на дороги Эстонии выезжает от 4 до 6 тысяч водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения различной степени тяжести. Ежедневно задерживается до 20 таких водителей.