Таллин, 27 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Парламент Эстонии создал рабочую группу, которая выработает поправки в законодательство, ужесточающие наказание за употребление алкоголя после совершения ДТП. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 сентября, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на итоги заседания правовой комиссии. Отмечается, что поправки должны ликвидировать законодательные «лазейки», которыми до последнего времени могли пользоваться пьяные водители.

desktopwallpapers.org.ua Дно бутылки

По действующему законодательству, для водителя в состоянии алкогольного опьянения в 1,5 промилле предусматривается криминальная ответственность, но при употреблении алкоголя, наркотических или психотропных веществ непосредственно после аварии криминальная ответственность не предусматривается.

«Действующее законодательство позволяет водителю в состоянии алкогольного опьянения, совершившему аварию, избежать криминальной ответственности, если он будет утверждать, что употреблял алкоголь после аварии. Таким образом, солгав, водитель может облегчить свое наказание, — отметила председатель правовой комиссии, член Социал-демократической партии Хельо Пикхоф. — Это не совсем соответствует духу закона и оскорбляет чувство справедливости народа».

Рабочая группа также пересмотрит наказания за другие дорожно-транспортные правонарушения, например, за бегство с места ДТП или не уведомление о совершении аварии. Также будет дана оценка тому, какие возможности существуют для экспертизы с целью установления точного времени употребления алкоголя.

Согласно статье 226 Закона «О дорожном движении», водителю, участвовавшему в ДТП и употребившему алкоголь, наркотическое или психотропное вещество непосредственно после совершения аварии, в порядке наказания за совершение проступка может быть назначен денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц (1200 евро), арест или лишение водительских прав сроком до восемнадцати месяцев. За первые восемь месяцев 2016 года полиция возбудила производство по этой статье в 22 случаях.

По данным Департамента полиции и погранохраны, ежедневно на дороги Эстонии выезжает от 4 до 6 тысяч водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения различной степени тяжести. Ежедневно задерживается до 20 таких водителей.