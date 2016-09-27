Красногорск, 27 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Московской области в правах были восстановлены 4,5 тысячи обманутых дольщиков в 22 домах-долгостроях. В планах правительства региона до конца этого года завершить возведение еще 35 домов, в том числе 14 объектов компании «СУ-155». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя Правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В начале 2016 года в Подмосковье насчитывался 121 жилой дом с нарушением сроков сдачи в эксплуатацию, включая проблемные дома, объекты на контроле и долгострои СУ-155. В настоящий момент в регионе есть 32 проблемных долгостроя с 5,9 тысячами человек. И еще 29 объектов находятся на особом контроле у минстройкомплекса Подмосковья.

«Почти по каждому из них определены механизмы по достройке, разработаны и реализуются дорожные карты, ситуация выравнивается. Другими словами, принимаются все меры для выполнения поставленной губернатором задачи по решению проблемы всех существующих на сегодня долгостроев к концу 2018 года», — пояснил Елянюшкин.

По мнению Елянюшкина, одним из наиболее значимых успехов стала реализация самых «тяжелых» объектов Подмосковья: жилых комплексов «Гусарская баллада» и «Западные ворота столицы» в Одинцовском районе с 2 тысячами дольщиков.

«В то же время мы не гонимся за цифрами, основная задача для нас — помощь пострадавшим дольщикам. Мы изучаем ситуацию на каждой жилищной стройке Подмосковья, благодаря чему выявляем проблемы на ранней стадии. В этом случае объекты подпадают под особый контроль, что позволяет в первоочередном порядке находить для них решение для скорейшего завершения строительства», — заключил зампред.

Как ранее сообщало ИА REGNUМ, строительство ЖК «Гусарская баллада», застройщиком которого выступало АО «АлеутСтрой», было приостановлено еще в 2008 году: незавершенными остались четыре дома, а своих квартир дожидались 785 граждан. Однако в конце сентября в Одинцово были введены в эксплуатацию три корпуса долгостроя. Ключи от проблемного объекта получат свыше 360 дольщиков. Еще один корпус власти обещают достроить в 2017 году.