Москва, 27 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Московскому футбольному клубу ЦСКА предстоит встреча с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что победа останется за английской командой, и предлагают ставки на гостей за 2.43, сообщает 27 сентября «Чемпионат».

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Возможность победы ЦСКА букмекеры оценивают в 3.20, а шансы на ничью — в 3.46. Кроме того, аналитики считают, что голов в ходе матча будет мало. В качестве наиболее вероятных авторов голов названы Сон Хюнь Мин и Винсен Янссен.

Матч между ЦСКА и «Тоттенхэмом» начнется в 21:45 мск на «ЦСКА Арене». Ранее итогом встречи «Байера» и ЦСКА стала ничья — 2:2, лондонский «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Монако», счет составил 1:2.