Москва, 27 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В России за неделю (14−21 сентября) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,1% и составила 881 тыс. 980 человек (по состоянию на 14 сентября — 892 тыс. 239 человек), сообщили в Минтруда РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах. В 15 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в Чукотском автономном округе, Пензенской и Тамбовской областях.

По состоянию на 14 сентября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. Уменьшение количества безработных граждан отмечается более четырех месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 169 тыс. 883 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.

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