Пекин, 27 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Власти Нинся-Хуэйского автономного района подтвердили информацию о взрыве на одной из шахт. В результате происшествия на горнодобывающем предприятии погиб 1 человек.

ZHart В китайской шахте

Как сообщают местные СМИ, под землей находятся люди, однако определить их точное количество пока невозможно. Вероятной причиной взрыва стала детонация скопившегося газа, пишет «Сина синьвэнь».

К месту ЧП уже прибыли спасатели. В настоящее время спасатели пытаются добраться до заблокированных под землей шахтеров. Причины катастрофы будет вести государственная комиссия и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 сентября в результате обрушения тоннеля во время прокладки нового шоссе в провинции Юньнань были заблокированы 7 дорожных строителей.