Иркутск, 27 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится с 27 сентября на всей территории Иркутской области в связи с лесными пожарами. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко.

BLM Лесной пожар

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о режиме чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, — сообщает пресс-служба регионального правительства. — Режим введен сегодня с 00:00 часов».

Отмечается, что на период действия указа запрещается посещение гражданами лесов, въезд в лесные зоны транспортных средств, а также проведение лесоводческих и лесозаготовительных работ.

Для борьбы с огнем в регионе задействовано 620 человек и почти 200 единиц техники.

«Ведется передислокация сил к очагам, расположенным в труднодоступных местах, — говорится в сообщении. — Так, сегодня планируется ликвидировать три таких возгорания и одно локализовать в Усть-Кутском и Качугском районах».